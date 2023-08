Il y a eu plus de vent et nettement moins de soleil. Mais la présence très timide du soleil a été compensée par l’installation de nouveaux panneaux solaires.

Au final, le solaire et l’éolien ont couvert ensemble 35% de la consommation électrique en juillet et cela aussi, c’est un record. Jusqu’à présent, le solaire et l’éolien ont déjà fourni ensemble 12,7 TWh d’énergie cette année. Pour la même période en 2022, le compteur affichait 10,3 TWh.