Le mode sombre de votre smartphone est-il réellement bon pour vos yeux ?

Depuis quelques années, iOS et Android, ainsi que les applications et sites les plus populaires proposent tous un mode sombre, censé être plus doux pour nos yeux, notamment en soirée. Mais est-ce réellement utile ?

Du blanc en journée

Ce qui est certain, c’est qu’en journée, mieux vaut éviter le mode sombre. Les scientifiques rappellent que dans un environnement lumineux, il est plus judicieux d’utiliser l’affichage classique, avec un fond blanc et du texte sombre.

De cette manière, il est plus simple de lire, et surtout plus facile de retenir les informations lues. De plus, le contraste entre le texte et le fond permet de mieux voir les détails, notamment car nos yeux y sont habitués (grâce aux livres ou les magazines, par exemple).

Enfin, le blanc reflète toutes les couleurs du spectre, et évite donc à notre pupille de trop s’ouvrir pour faire entrer plus de lumière. Il est alors plus simple de se focaliser sur les éléments présents en face de soi.

Et en soirée ?

Et bien ce n’est pas forcément l’inverse, à savoir un texte clair sur un fond sombre, qui est le plus idéal. Une étude démontre que la taille de la pupille change moins quand on est face à un élément noir sur un fond clair que lorsqu’il s’agit de l’opposé.

Mais cela ne réduit pas pour autant la gêne que certains utilisateurs peuvent ressentir face à la trop forte luminosité de votre écran. Le mode sombre peut donc être utile si vous êtes fort sensibles, mais n’est pas réellement plus bénéfique pour nos yeux. Il s’agit avant tout d’une option de confort.