Le mocassin, la chaussure star de la rentrée.

Cerise sur le gâteau, s'il a longtemps été l'apanage des hommes, le mocassin fait depuis plusieurs années déjà le bonheur des femmes et apparaît même aujourd'hui comme un modèle non genré, au même titre que l'incontournable sneaker. Un point fort pour séduire celles et ceux qui souhaitent adopter une mode non binaire qui, plus qu'une tendance éphémère, s'impose comme un véritable phénomène de société.

Outre Emma Chamberlain, Hailey Bieber et Kendall Jenner sont fans. La première l'associe à une petite robe noire à fines bretelles et des chaussettes blanches, la seconde à un combo bralette et jupe façon paréo, sans chaussettes. En France, Lena Situations et Clara Luciani ont également succombé à la tendance, optant pour des looks très divers (combinaison rose pour l'une, tailleur imprimé damier pour l'autre). Le doute n'est plus permis : le mocassin, l'essayer c'est l'adopter !