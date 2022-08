Le MIT a créé une intelligence artificielle 1 million de fois plus rapide que le cerveau humain

Le but est de permettre à l’IA de fonctionner de manière au moins aussi performante que le cerveau humain : en moins de temps et avec moins d’énergie que tout ce qui est fait pour l’instant.

Ce nouveau matériau peut être utilisé avec les techniques de fabrication qui existent déjà pour le silicium. Ce qui le rend particulièrement intéressant puisqu’il pourra donc être intégré dans la technologie informatique actuelle. On pourra faciliter les applications de deep learning et leur donner une puissance inédite.

"En d’autres termes, ce n’est pas une voiture plus rapide, c’est un vaisseau spatial", s’enthousiasme Murat Onen, co-auteur de l’étude et post-doctorant au MIT.

Ces processeurs dits "neuromorphes" seraient bien mieux adaptés à l’exécution de l’IA que les puces informatiques d’aujourd’hui, lente et complexes.

Ju Li, professeur de science et d’ingénierie nucléaires de la Battelle Energy Alliance et co-auteure de l’étude continue : "La vitesse était vraiment surprenante. Normalement, nous n’appliquerions pas des champs aussi extrêmes sur les appareils, au risque de les réduire en cendres. Or, les protons ont fini par faire la navette à des vitesses immenses […] Et ce mouvement n’endommage rien, grâce à la petite taille et à la faible masse des protons. C’est presque comme se téléporter."