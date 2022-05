Le mistral, un vent régional synonyme de mauvais temps ?

Le mistral est un vent froid et sec qui peut souffler en toutes saisons sur le sud de la France, mais il est plus violent au printemps et en hiver. La configuration idéale pour qu’il se mette en marche est de retrouver un anticyclone sur le proche Atlantique ou à proximité de la Péninsule ibérique et une dépression près du Golfe de Gênes.