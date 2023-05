Dernier aspect mais non des moindres : le miscanthus est autonome et peu gourmand en eau. Il se plante environ tous les vingt ans et sa culture nécessite très peu d'entretien. Contrairement aux idées reçues, il s'agit d'une plante non invasive facile à détruire et à remettre en culture, souligne France Miscanthus, une association qui assure la promotion de la culture du miscanthus dans l'Hexagone.

Tous ces atouts font que le miscanthus est souvent décrit comme une plante d'avenir. Actuellement, environ 11000 hectares de miscanthus sont cultivés en France métropolitaine, avec une progression de 16% par an observée ces dernières années, selon des estimations de France Miscanthus.