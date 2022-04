Le miroir connecté, l’avenir du sport à domicile ?

Dernièrement, une tendance connaît une demande grandissante : les miroirs connectés spécialisés dans le sport et le fitness. Avec cet accessoire, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience se rapprochant le plus possible d’un coaching en physique. Mais en restant chez eux.

Pour les adeptes du sport à domicile, il est parfois compliqué de suivre des cours sur un téléphone, une tablette ou un téléviseur. Ecran trop petit, manque de personnalisation… la motivation peut s’envoler rapidement.

On connaît depuis quelques années maintenant les miroirs connectés de salles de bains capables de diagnostiquer la peau et les cheveux. C’est autre genre de miroirs connectés qui fait désormais son apparition dans nos maisons et appartements : les miroirs de fitness connectés.