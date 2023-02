"Le miroir aux mirages" de Philippe Lemaire : à la rencontre des grands maîtres verriers vénitiens

Grand reporter et journaliste pour France 3 durant de nombreuses années, Philippe Lemaire, a publié une vingtaine de romans, souvent historiques. Sorti fin 2022, "Le miroir aux mirages" nous emmène à Venise, sur les traces des artistes verriers.

Roman historique et d’espionnage, "Le miroir aux mirages" témoigne également d’un savoir-faire vénitien, très convoité par Louis XIV.

C’est sous la férule de ce dernier, que Colbert recrute un jeune homme chargé de ramener secrètement en France, ces artisans qui détiennent le secret de la fabrication des grands miroirs. La manoeuvre est délicate, nous sommes sous l’inquisition, pour un rien on est arrêté arbitrairement, et on se retrouve aux plombs. Le jeune homme appâté par l’argent et le voyage va courir ce risque et bénéficier de la chance du débutant.

"Le miroir aux mirages" de Philippe Lemaire, aux Editions de Borée – Un passionnant voyage au 17ème siècle, en Italie