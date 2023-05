Le Minnesota va renommer une route en l’honneur de Prince

Les législateurs du Minnesota ont décidé de rendre hommage à Prince en baptisant l’une des autoroutes de l’État du nom de l’artiste emblématique.

Des panneaux violets seront installés sur un tronçon de sept miles de l’autoroute qui sera désormais appelée "Prince Rogers Nelson Memorial Highway" (autoroute commémorative Prince Rogers Nelson). Située dans les banlieues de Chanhassen et d’Eden Prairie, à Minneapolis, elle passera juste devant Paisley Park, le complexe de Prince qui sert aujourd’hui de musée, d’espace événementiel et de studio d’enregistrement. Les informations sur la date d’installation des panneaux sont en cours de planification et seront annoncées prochainement.

Le projet de loi a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des représentants du Minnesota le mois dernier, à l’occasion du septième anniversaire de la mort de Prince, et a été adopté par le Sénat du Minnesota par 55 voix contre 5. Elle devrait être promulguée par le gouverneur Tim Walz.

"Prince était un véritable génie, un artiste visionnaire qui a repoussé les limites de la musique et de la culture d’une manière qui ne sera jamais oubliée", a déclaré Julia Coleman, sénatrice de l’État, dans un communiqué adressé aux autres législateurs. "Son influence est perceptible dans le travail d’innombrables musiciens qui lui ont succédé, et son héritage continue d’inspirer de nouvelles générations d’artistes jusqu’à aujourd’hui".

Du 8 au 11 juin, Paisley Park accueillera son événement annuel Celebration, avec des apparitions de célébrités et des tables de discussion en l’honneur de la vie et de l’œuvre de Prince. Pour l’édition 2023, les héritiers de Paisley Park viennent d’annoncer qu’ils dévoileraient des morceaux inédits provenant des archives de Prince.

Le nombre exact de nouvelles chansons que le public pourra entendre n’est pas encore connu, mais des artistes comme Chaka Khan, Stokley Williams (de Mint Condition), Chuck D, D-Nice, Doug E. Fresh, et bien d’autres participeront à l’événement.