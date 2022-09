Le ministre wallon du Budget défend l’enrôlement du précompte immobilier par la Région

Pour l’exercice d’imposition 2020, le SPF Finances avait enrôlé pour les communes et les provinces le montant de 1,7 milliard d’euros. Pour l’exercice 2021, le SPW Finances – la Wallonie, donc – a enrôlé le montant de 1,74 milliard d’euros, illustre ainsi Adrien Dolimont.

"En résumé, la Wallonie a enrôlé en 2021 un montant global plus élevé que le fédéral un an avant elle, effet de l’indexation pourtant déduit et, par ailleurs, 93% des montants enrôlés ont été aujourd’hui perçus et reversés aux communes, ce qui représente un excellent taux en matière de fiscalité de ce type", affirme-t-il encore.

Enfin, pour 2022, les enrôlements ont débuté le 7 juillet dernier. Au 15 septembre, 85% des enrôlements sont déjà partis et il est prévu que le travail soit finalisé pour la fin du mois de septembre, ce qui permettra que les recettes perçues, avant toute opération de recouvrement forcé, soient transférées aux pouvoirs locaux avant le 31 décembre 2022, conclut le ministre.