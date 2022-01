Le ministre Vandenbroucke veut réformer l’organisation et le financement des hôpitaux : réactions

Pour Paul d’Otreppe, le Président de l’Association belge des directeurs d’hôpitaux, le plan du ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke est "essentiel" et constitue une réponse "vraiment complète". "On n’a rien vu de tel d’aussi complet depuis 20 ans", ajoute-t-il.

Le ministre envisage que les hôpitaux soient rémunérés "au forfait" pour la prise en charge de patients et non plus à l’acte. Paul d’Otreppe le rejoint sur ce point. "Aujourd’hui, près de 60 pays de par le monde, tous les pays développés, ont abordé ou mis en œuvre le financement forfaitaire par pathologie et la Belgique est vraiment en retard", explique-t-il.

Le ministre propose de répartir autrement et sur base d’autres critères l’argent entre médecins et hôpitaux. Actuellement, les médecins cèdent une partie des honoraires aux hôpitaux pour couvrir les frais des hôpitaux. Dans le projet du ministre, on ferait la distinction. Les hôpitaux recevraient leur part d’un côté, les médecins la leur de l’autre. Bref, le budget des soins de santé serait dépensé autrement. Actuellement, c’est "un système de financement qui finance sur les prestations, donc au volume, plus vous prestez, plus vous touchez d’argent", explique le Président de l’Association belge des directeurs d’hôpitaux. C’est "malsain", ajoute-t-il. "Aujourd’hui, on considère que 25% des prestations faites n’ont pas d’utilité pour la qualité des soins donnés", précise-t-il.

Pour Paul d’Otreppe, le forfait, "tel qui sera calculé permettra à un hôpital qui respecte les bonnes pratiques et qui est efficace, et au médecin, pour autant qu’il respecte les guidelines (les lignes directrices) et qu’il travaille de façon efficace, de gagner correctement leur vie et d’avoir des soins de qualité".

Le patron de l’Association des hôpitaux belges estime qu’il faut faire cette réforme, dans l’intérêt du patient.

L’intérêt de la réforme proposée par Franck Vandenbroucke est aussi de répartir autrement les moyens entre les hôpitaux et d’autres acteurs des soins de santé. De mettre plus l’accent sur le préventif que sur le curatif, aussi.