Le ministre ukrainien de la culture appelle à boycotter Tchaïkovski tant que la guerre n’est pas finie

La Russie n’attaque pas seulement physiquement l’Ukraine ; elle essaie aussi de détruire notre culture et notre mémoire.

- Oleksandr Tkachenko (The Guardian)

Depuis le début de la guerre, on recense près de 800 cas de destructions de monuments, musées et œuvres d’art en Ukraine, rapporte le ministre ukrainien de la culture. Par cette interpellation, il souhaite expliquer que la culture est aussi un élément de la guerre, à travers la propagande qu’elle pourrait véhiculer, et que la Russie en use également, le ministre ukrainien la considérant comme un "outil de la guerre dans les mains du gouvernement russe".

Ce n’est pas bannir tout simplement Tchaïkovski que le ministre ukrainien demande, mais de mettre en pause les représentations des œuvres du compositeur "jusqu’à ce que la Russie cesse cette invasion sanglante".

Pour Oleksandr Tkachenko, la guerre a ouvert — à travers la douleur et la tragédie — une porte vers la redécouverte de la culture ukrainienne. Ses représentants se doivent de la préserver et de la remettre en lumière. Le ministre pense qu’il est également urgent de ne plus laisser des artistes qui soutiendraient ouvertement la guerre se produire avec autant d’aisance, "si nous voulons vaincre le projet totalitaire de la Russie".