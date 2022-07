Le ministre Henry sous protection policière : qui décide ? Comment et pourquoi ?

Philippe Henry, vice-président du gouvernement wallon et ministre régional du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, se trouve depuis quelques jours sous protection policière. Ce sont des menaces qu’il a reçues dans le cadre de son action ministérielle qui justifie la mise en œuvre de mesures de protection.

en raison de menaces à son encontre.

Ces dernières années, le nombre de personnalités qui doivent être placées sous protection policière a connu une tendance à l’augmentation. Les profils des personnes protégées varient. Responsables politiques et magistrats font partie des catégories de personnes les plus concernées par cette procédure. Plus récemment, les mesures sanitaires liées au Covid ont aussi nécessité de placer sous protection des virologues.

Lorsque l’OCAM a analysé les menaces qui pèsent sur une personnalité, c’est le Centre de Crise qui décide des mesures à prendre.