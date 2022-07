Le ministre Henry sous protection policière après avoir reçu des menaces : "Je ne vis pas bien d’être menacé par rapport à des décisions à prendre"

Cependant, si les politiques qui doivent être menées prochainement au niveau wallon peuvent "susciter des oppositions et des réactions", "il n’est pas question non plus de se laisser empêcher de travailler", a estimé le ministre. "C’est clair que ce n’est pas agréable d’être menacé", a ajouté le ministre. "Ce n’est pas agréable d’être entravé dans sa liberté de déplacement et de fonctionnement", a-t-il poursuivi. "Il n’est pas admissible que certaines personnes, sur base de menaces, empêchent le fonctionnement démocratique et l’exercice des fonctions publiques", a estimé le ministre Henry. "Je ne le vis pas bien, ce n’est pas comme ça que je vois l’action politique et le débat démocratique", a fait remarquer le ministre.

Le ministre a appelé à ce qu’on retrouve "une forme de sérénité dans le débat public", constatant "un délitement du débat public". "C’est une grande menace pour la démocratie parce qu’on doit pouvoir avoir des débats, s’exprimer, défendre des idées et assumer des décisions", a estimé Philippe Henry.

"La démocratie ne peut pas se laisser dicter des comportements par des personnes qui seraient menaçantes, qui ne respectent pas les règles du débat démocratique", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les conséquences que les menaces reçues pourraient avoir sur son action politique, "ce serait un échec grave si on quittait la politique pour cette raison-là", a répondu le ministre.