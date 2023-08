Le ministre des Finances à Jeudi en Prime : le succès du bon d’Etat est "un signal aux banques"

Le ministre des Finances le reconnaît d’emblée, il ne s’attendait pas à un tel succès pour le bon d’Etat à un an. Ce jeudi 31 août, la possibilité de souscrire au bon via l’Agence de la Dette sera terminée. Vendredi 1er septembre, il restera encore l’opportunité de le faire via les banques. Ensuite, on fera les comptes. A l’heure actuelle, le montant récolté par l’Etat avoisine les 20 milliards d’euros, comme le confirme le ministre des Finances.

Combien de personnes ont-elles souscrit ? On ne connaît pour le moment que celles qui l’ont directement fait en passant par l’Agende de la Dette. Il s’agit de "250.000 souscriptions", précise Vincent Van Peteghem. Le nombre de souscripteurs via les banques est probablement équivalent, ce qui fait dire au ministre qu’un demi-million de personnes ont souscrit au bon d’Etat à un an. "Parfois, ce sont des souscriptions de 100 euros", explique le ministre. "Mais j’ai lu aussi dans la presse des témoignages de personnes avec des montants de 200.000 euros", poursuit-il. "Le montant moyen est pour le moment de 33.000 euros", ajoute-t-il.

Pour Vincent Van Peteghem, le succès de ce bon d’Etat est "un signal" que les épargnants donnent aux banques. Le ministre épingle l’écart qu’il y a entre les intérêts réclamés par les banques sur les crédits, notamment hypothécaires, et les intérêts qui rémunèrent l’épargne. "La différence est trop grande", fait remarquer le ministre.

Et c’est pour faire réagir les banques que le ministre a lancé ce bon d’Etat à un an, ouvert à tous et sans limite de montants. "C’est vraiment un produit similaire à un carnet d’épargne. Là aussi, vous avez une prime de fidélité après un an", résume le ministre des Finances.