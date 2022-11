Le ministre Dermagne à Jeudi en Prime : "On ne peut pas être sourd et aveugle aux revendications de la population"

Au cours de l’entretien, le ministre Dermagne a souligné, à côté des entreprises qui sont aujourd’hui en difficulté, l’existence d’autres entreprises ou secteurs "qui profitent de la crise et traversent la crise sans aucune difficulté et même qui font des profits jamais vus". "On a aujourd’hui des marges bénéficiaires au sein de l’ensemble des entreprises qui sont supérieures à la moyenne des vingt dernières années", ajoute le ministre.

Les regards se tournent alors vers Engie, qui a annoncé aujourd’hui avoir réalisé un gain de 85% de son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2022. "C’est colossal et c’est, d’une certaine manière inacceptable. Cela doit retourner aux citoyens, aux consommateurs et même aux entreprises qui sont impactées par la crise de l’énergie", estime le ministre Dermagne.

Il y a déjà la rente nucléaire qu’Engie doit verser à l’Etat. Il y a à présent la possibilité prévue par l’Europe de taxer les surprofits générés par le contexte actuel de flambée des prix de l’énergie. "Nous avons décidé d’aller chercher ces surprofits et nous allons au-delà de ce que l’Europe permet", rappelle le ministre.

Pour Pierre-Yves Dermagne, que la Belgique soit actuellement occupée à négocier avec Engie la prolongation de réacteurs nucléaires ne change rien. "On a la main. On ne négocie pas les genoux à terre devant Engie", répond le ministre Dermagne. "C’est une négociation difficile et technique, avec des enjeux économiques importants", mais "la question des surprofits c’est un autre débat" et "ça n’intervient pas dans la négociation", précise le ministre. "Nous irons chercher les surprofits chez Engie, mais aussi chez d’autres producteurs d’électricité et chez d’autres acteurs pétroliers", ajoute Pierre-Yves Dermagne.

Cette décision a été prise, elle sera mise en œuvre via une loi, a poursuivi le ministre. Quant aux entreprises concernées par cette taxation des surprofits et qui auraient des objections, "ils n’ont pas à nous dire quelque chose", précise le ministre de l’Economie et de l’Emploi.