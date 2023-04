Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke entame une vaste réforme de la profession infirmière

Un avis rendu lundi à la demande du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, servira de point de départ à un vaste projet de réforme de la profession infirmière. Le chantier poursuit un objectif : faire en sorte que les infirmières soient utilisées à leur juste valeur en accomplissant des actes qui correspondent à ce pour quoi elles ont été formées.

Malgré les pénuries de personnel qui affectent ce secteur, le constat est fait régulièrement que les infirmières accomplissent des actes qui pourraient être accomplis par d'autres, comme des tâches administratives et ménagères ou des soins d'hygiène de base. Leur autonomie est également limitée trop souvent. Qui plus est, il n'existe pas encore de titre légal pour asseoir l'autonomie des infirmiers de pratique avancées (titulaires d'un master et ayant étudié six ans) alors qu'ils peuvent apporter une plus-value importante pour le suivi de malades chroniques.