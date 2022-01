Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke entame son "Opération hôpitaux"

Frank Vandenbroucke souhaite que le nombre d'hôpitaux spécialisés augmente cette année, par exemple pour ceux fournissant des soins aux patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, mais il veut également une diminution du nombre de maternités.

D'ici 2023, le ministre souhaite mettre fin aux séjours hospitaliers inutiles de même qu'aux scanners qui ne sont pas nécessaires. Il prévoit que les hôpitaux soient remboursés pour un nombre moyen de scans, selon la taille de l'infrastructure, et non plus par scans effectués.

A partir de 2024, il y aura aussi des plafonds effectifs aux honoraires que les médecins peuvent exiger. La révision générale des salaires des médecins est prévue pour 2025. Les docteurs qui travaillent avec des appareils lourds sont rémunérés un peu plus que les gériatres ou pédiatres par exemple, mais le ministre souhaite revoir ces dispositifs.