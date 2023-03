Le ministre de la Mobilité annonce 2000 trains par semaine en plus

La SNCB va proposer 2000 trains supplémentaires par semaine, dans le cadre de son plan de transport 2023-2026 a annoncé ce mardi après midi à la Chambre, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). En commission de la Mobilité, le ministre a affirmé que cela devrait permettre d'améliorer la ponctualité des trains et de rendre le service plus efficace.

Pour financer cette mesure, la SNCB envisagerait de supprimer une vingtaine de petites gares, très peu fréquentées, comme le révélait Le Soir. Le ministre de la Mobilité s'est exprimé contre cette solution. "Je partage l'objectif d'améliorer la ponctualité et l'efficacité du service et encourage la SNCB à étudier comment cela peut être fait. Cependant, je ne considère que les études qui montrent des résultats probants, et ce n'est pas le cas ici", a-t-il déclaré à ce sujet. "Le gain économique mis en avant par la SNCB semble maigre, voire anecdotique, surtout si on le compare à l'impact négatif pour les voyageurs qui ne peuvent plus prendre un train depuis la gare la plus proche, notamment en zone rurale." En tout cas, "le gouvernement a le dernier mot ici", a-t-il dit.