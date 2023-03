Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne emprisonné à Haren : entre show télé et réflexion sur l’organisation des prisons

L’interpellation du ministre de la Justice a été filmée dans le cadre de l’émission Recht naar de gevangenis (tout droit en prison), diffusée par la chaîne Play4.

À genoux, mains sur la nuque, le ministre s’est fait menotter et embarquer dans un bus sécurisé à bord duquel se trouvaient les autres participants de l’émission. Tous sont des professionnels du secteur. On y retrouve ainsi un avocat, un juge d’assises, un gardien de prison, une juge d’instruction ainsi qu’une directrice de prison. Six participants donc, qui ont accepté d’être emprisonnés pour une durée de quatre jours.

Durant son incarcération, Vincent Van Quickenborne a tour à tour partagé une cellule avec trois anciens détenus qui ont fait entre 10 et 20 ans de prison. On assiste notamment à leurs discussions sur l’expérience de ces anciens prisonniers et sur leur enfance souvent difficile. Le ministre doit aussi participer aux tâches quotidiennes, comme la distribution des repas ou le nettoyage des draps. Des gardiens de prison viennent aussi le chercher pour le placer en cellule d’isolement, une cellule où il passera au total pas moins de 9 heures, le temps pour lui de lire un bouquin de quelque 400 pages. D’autres participants vivront cette expérience nettement moins bien. C’est le cas d’An Janssens, directrice de la prison d’Anvers : "L’isolement cela ne va pas pour moi, pas du tout. Mais c’est aussi moi, comme directrice de prison, qui met des gens au cachot tous les jours. Et moi-même je ne peux pas rester ici cinq minutes. Je suis en (état de) choc après cinq minutes".