Le ministre de la justice attaqué… en justice à cause du manque de personnel au tribunal de la famille à Bruxelles

Nadine kalamian est avocate, notamment spécialisée en droit de la famille. Des cas d’affaires à rallonge à cause du manque de personnel au tribunal, elle en a vu beaucoup ces dernières années. "Le code judiciaire prévoit que lorsqu’on s’adresse à un tribunal, on a une audience dans les quinze jours. En réalité, nous attendons parfois plusieurs mois, un an. Parfois un peu moins. Mais c’est déjà très long quand vous avez une question urgente à régler, comme un divorce ou la garde d’enfants par exemple, leur changement d’école suite à un déménagement ou autre".

Et selon l’avocate, ce n’est souvent que le début. "Ensuite, une fois qu’on a accès au juge, il faut que l’affaire soit mise en état comme on dit : donc qu’on échange des conclusions, des pièces et puis on attend sagement une date pour les plaidoiries. Ça peut prendre un an. Et puis, quand l’affaire est plaidée, on peut encore attendre un certain délai.

Pourtant, normalement, le jugement est prononcé dans un délai d’un mois, c’est la période légale. Mais moi j’ai dû attendre parfois un an pour ce jugement. Tout ça parce que le juge n’a qu’une seule tête et deux mains et quand il a des tonnes de dossiers sur son bureau, il ne peut pas aller plus vite. Ce n’est pas une question de paresse, pas du tout. Ils ne sont tout simplement pas assez nombreux. Et ce n’est pas pour rien non plus que beaucoup sont confrontés aussi à des problèmes de santé, des burn-out et un stress qui est énorme".