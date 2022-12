Le ministre de Justice Vincent Van Quickenborne : "Cela ne me détournera pas des réformes que nous menons"

Le retour sous haute protection du domicile du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, à la suite de nouveaux éléments d’enquête sur les menaces dont il est la cible, "ne me détournera en aucune manière des nombreux changements que nous réalisons pour rendre notre justice plus humaine, plus rapide et plus stricte", a-t-il déclaré jeudi.

Le domicile familial du ministre avait déjà été placé sous haute protection en septembre. "Ce qui nous arrive est évidemment lié à la lutte que notre pays mène contre le crime organisé, un combat dans lequel nous avons engrangé de solides succès ces dernières années", a affirmé le vice-Premier ministre Open Vld, dans un message vidéo sur Instagram.

Vincent Van Quickenborne remercie au passage la police et la justice "pour leur travail et leur approche professionnelle de la situation". Il confirme aussi que son épouse et ses enfants se portent bien et sont en sécurité. "Nous sommes un peu habitués maintenant, mais cela ne compense pas", conclut-il.