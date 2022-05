Le ministre Borsus rejette le recours de Kauffman Gaz contre le refus de son projet à Raborive

C'est un dossier qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, à Aywaille et environs: la société Kauffman, à l'étroit dans ses installations de Remouchamps, a jeté son dévolu sur une zone de développement économique, en aval. Mais ce déménagement a suscité une levée de boucliers. D'abord pour des raisons paysagères et environnementales: l'usine d'embouteillage de gaz jouxterait un site d'"intérêt biologique.

Plusieurs communes du voisinage ont remis des avis défavorables, et le permis a fini par être refusé, notamment parce qu'à la suite des inondations de juillet, l'endroit a paru franchement inapproprié. La firme a néanmoins tenté un recours, auprès du gouvernement wallon, sur la base, notamment, d'une variante à son projet, avec un endiguement du terrain. Mais sans succès, puisque, la semaine dernière, le ministre de l'économie et de l'aménagement du territoire a débouté Kauffman.

Ce n'est cependant pas encore le dernier épisode du feuilleton: la firme peut se tourner vers le conseil d'état pour solliciter l'annulation de la décision qui vient d'intervenir. Ou alors, modifier ses plans pour tenir compte des motifs pour lesquelles les autorités, jusqu'ici , ont donné raison aux opposants