Le ministère de la Défense a demandé des missions de consultance pour 3,2 millions d’euros depuis le début de la législature De Croo

La douzaine de missions de consultance commandées par la Défense porte sur des sujets divers, dont le plus coûteux est le "projet de réorganisation de l’état-major de la Défense" (plus de 837.000 euros), suivi par le "projet d’appui à la préparation du projet Argos, la transformation digitale du SGRS", le Service général du Renseignement et de la Sécurité, pour 572.555 euros, et "le contrat de support pour de la consultance IT de niveau stratégique" (551.223 euros).

D’autres contrats concernent une étude de marché sur l’évaluation de la politique de communication – attribuée au bureau d’études de marché Listen pour 338.243 euros – et un "media monitoring et analyse pour évaluation de la communication en fonction des objectifs stratégiques", confiée à Auxipress pour un montant de 119.136 euros, a ajouté la ministre.

"S’il existe un besoin concret en matière de consultance, alors un budget est prévu à cet effet", a souligné Mme Dedonder. Les dépenses du gouvernement flamand en matière de consultance ont récemment fait polémique, avec des montants très différents cités par plusieurs ministres, oscillant entre 1,5 milliard d’euros depuis le début de la législature en 2018 et 42 millions par an.