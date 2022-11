Le ministère de l’Intérieur veut renforcer la loi football "pour bannir les hooligans des stades"

Après un week-end chaotique en Pro League avec les incidents vécus à Charleroi, le gouvernement a pris les devants ce lundi matin. Le but ? Renforcer la loi sur le football pour lutter contre le hooliganisme. La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a rencontré ce lundi matin les CEO de la Pro League avant une réunion prévue entre Lorin Parys et les clubs de Pro League en début d’après-midi.

Au terme de la réunion, la ministre a soumis un avant-projet de loi regroupant trois axes : une responsabilité claire pour les clubs, des sanctions plus sévères et un contrôle d’accès plus strict.

Cet avant-projet veut ainsi punir plus sévèrement les clubs en cas de non-respect de la réglementation, mais aussi infliger des sanctions comme l’augmentation de la durée d’interdiction de stade (passant donc de cinq à dix ans). Enfin, la ministre veut que les accès au stade soient désormais nominatifs permettant ainsi de vérifier plus facilement l’identité d’un supporter.

"J’espère également que la loi renforcée sur le football pourra être approuvée rapidement par le gouvernement et le Parlement ", a conclu Annelies Verlinden.

Mais cette initiative ne date pas d'hier puisque le plan d'action "Ensemble pour un football sûr" a vu le jour en mai 2022. La police, les clubs professionnels, la Pro League, la Fédération royale belge de football et le SPF Intérieur avaient alors collaboré pour améliorer la sécurité dans nos stades.