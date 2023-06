Le minigolf rénové de Malmedy est entièrement géré par la Maison des Jeunes

Le minigolf rénové de Malmedy a déjà son succès : petits et grands sont heureux de frapper la petite balle pour franchir des obstacles tout neufs dans le joli Parc des Tanneries, situé non loin du centre de la Ville. 15 obstacles, très esthétiques, parsèment le parcours entouré de bancs, équipé de toilettes, de poubelles et d’un chalet-cafétéria avec terrasse. La Maison des Jeunes de Malmedy en assure la gestion complète " Nous avons une convention avec la Ville, explique Olivier Demarteau, coordinateur, nous gérons le jeu en tant que tel ainsi que la cafétéria ce qui nous permet de consacrer les bénéfices aux projets choisis par nos jeunes."