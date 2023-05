Le Mini Monde de Loli et Mawin, un magasin de maisons de poupées à Jandrain !

Il s’agit en fait d’un magasin plutot consacré à la brocante et plus spécifiquement de vintage principalement 1/12,100% de seconde main.

"Le Mini monde de Loli et Mawin" c’est le nom de ce magazin. Alors qu’est ce que l’on trouve dans ce petit monde féérique ?

"Tout ce qui est maison de poupée, de collections pour adultes (..) ca va de la petite assiette à la petite pizza" nous précise Aurore.

Ce magasin est l’aboutissement d’une passion, celle qu’Aurore murit depuis plusieurs années.

"Là, je viens d’avoir un bébé et je reste à la maison. J’ai commencé à vendre mon surplus sur Internet vu que je collectionne et que j’ai des doubles et vu que ça marchait très bien et que je suis déjà dans le commerce j’ai ouvert ce commerce de maisons de poupées"..



Ecoutez Aurore Verhulst, invitée de BW Matin ce mardi.