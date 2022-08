Le mini Koh-Lanta des Ardennes !

Arrivé au lieu de campement, le groupe s’active dans la construction d’un abri pour passer la nuit à la belle étoile. En disposant des branchements, Greg, stagiaire, semble enchanté par sa journée. " C’est la première fois que je fais un stage de survie. Ça fait des années que je rêve de faire ça. De notre génération, on a tous grandi avec MacGyver qui fait une montgolfière avec deux cure-dents et une pince à épiler. Et j’ai toujours trouvé ça fascinant cette ingéniosité. Ici, c’est vraiment ça. C’est se débrouiller avec ce qu’on trouve sur place."

C’est d’ailleurs ce qu'est venue chercher la plupart des participants : apprendre des petits gestes pour se sentir à l’aise dans la nature et revenir aux fondamentaux. Loin du mouvement survivaliste, ici c’est plutôt de la survie douce qu’on vient pratiquer, c’est-à-dire vivre en symbiose avec la nature et ne pas dépendre constamment de son téléphone." Si un jour, je pars en vacances et qu’on fait une petite balade et qu’on est amené à se perdre, si on a une carte, on pourra se situer. Ce que l’on ne savait pas faire avant " affirme Olivia qui participe à un stage de survie pour la première fois.

La nature regorge aussi de ressources aux fonctions cachées. C’est le cas, par exemple, de l’écorce de bouleau qui est un allume-feu naturel et donc idéal pour initier un feu. " L’huile qui est contenue dans l’écorce de bouleau, ça fait de la fumée noire et donc ça brûle plus longtemps ", renseigne l’accompagnateur.

Les stagiaires essaient la technique et miracle, le feu prend. Ils s’assoient en cercle autour du feu et profitent d’un moment calme. " Ça fait un peu camp scout, d’une certaine manière, parce qu’on fait un feu ensemble, on fait un abri, on se rencontre " conclut Pauline.

Au diner, le groupe doit se contenter de quelques écrevisses, d’une salade de plantes et d’une soupe d’orties. Les apprentis ne tardent pas à aller se coucher après une journée bien remplie.