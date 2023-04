Le Mini D Festival, un festival qui fait découvrir la danse contemporaine au jeune public

C’est bientôt le week-end et Caroline Veyt nous propose un festival qui a pour ambition de faire découvrir la danse contemporaine au jeune public. Il s’agit de la version pour enfants du D Festival, intitulé "Mini D Festival".

Une belle opportunité est donnée aux enfants et à leurs parents de s’ouvrir à un autre type de spectacle et de s’initier à ce langage qu’est la danse contemporaine. D’autant qu’il y a plein de chorégraphes en Belgique et que ce festival leur a aussi donné la possibilité de s’adapter à un autre public.

Et comme les frontières entre danse contemporaine et cirque sont parfois floues, le festival a aussi fait entrer des artistes circassiens dans la danse.

Le Mini D Festival a commencé la semaine dernière et il se déploie du nord au sud de Bruxelles ; au Théâtre Marni, au Théâtre Mercelis, à la Raffinerie (espace bruxellois de Charleroi-Danse), à la Maison des cultures de Molenbeek et au Senghor.

Il y a des représentations scolaires et d’autres qui sont destinées aux familles !

Au programme ce week-end

Ce samedi 22 avril à 15h, vous pourrez voir ou revoir A deux mètres, qui a reçu le Prix Maeterlinck du meilleur spectacle de cirque l’an dernier.

Ils sont deux, Rocio & Jesse, autour d’un mât chinois, un mât vertical. Et deux mètres, ce n’est pas la hauteur du mât mais la longueur du fil du respirateur de Jesse.

Parce que Jesse a appris quand il avait 12 ans qu’il était atteint de mucoviscidose. Il a néanmoins poursuivi son rêve, qui était de rentrer à l’Esac, l’école supérieure des arts du cirque à Bruxelles pour s’y former. Ce qu’il a fait. Et jusqu’à il y a peu, il pouvait travailler seul… Et puis avec le Covid, il a fait une pneumonie et son état s’est aggravé. Il a dû apprendre à travailler différemment, à ralentir. Et c’est comme ça qu’est né A deux mètres. Il n’est plus seul, ils sont deux, avec Rocio et avec eux, le fameux respirateur qui participe aux acrobaties. Il y a des jours où Jesse est plus en forme que d’autres. Des jours où il doit plus souvent s’arrêter que d’autres. Le public est au courant, ça fait partie du jeu. Sa volonté de poursuivre est absolument admirable. C’est une magnifique leçon de courage et de résilience. Et l’idée n’est pas de s’apitoyer mais de se dire "wow".

Pour demain, c’est complet, mais il y a aussi une représentation ce vendredi à 13h30. Le tout au Théâtre Marni. Alors si vous en avez l’occasion… Foncez !