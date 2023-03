Le Millenium Film Festival  : le meilleur du documentaire international à Bruxelles

Voici une sélection subjective pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend.

"All that breathes", encensé par la critique et multirécompensé notamment à Cannes et au Sundance Festival.

Le pitch : dans l’une des villes les plus peuplées du monde, deux frères consacrent leur vie à protéger le rapace "milan noir", un oiseau majestueux essentiel à l’écosystème de New Delhi. Dans un contexte de toxicité environnementale et d’agitation sociale, les "frères cerfs-volants" passent jour et nuit à soigner ces créatures dans leur hôpital de fortune. Le réalisateur Shaunak Sen explore le lien qui unit les oiseaux et les frères qui les aident à regagner le ciel, offrant une chronique fascinante de la coexistence entre les hommes et les animaux.

"The body remembers when world broke up": documentaire canadien qui raconte la rencontre d’Áila avec une jeune femme autochtone, pieds nus et pleurant sous la pluie au bord d’une rue animée. Elle découvre bientôt que cette jeune femme, Rosie, vient d’échapper à une violente agression de la part de son petit ami. Áila décide de ramener Rosie à la maison avec elle et au cours de la soirée, les deux font face aux conséquences de cet événement traumatisant.

"Waters of Pastaza", film portugais qui va à la rencontre d’une communauté d’enfants qui vit isolée dans la forêt amazonienne et partage un lien privilégié avec la nature qui l’entoure.

"The Hamlet Syndrome" dresse le portrait d’une génération de jeunes Ukrainiens marqués par la guerre et les avancées politiques.

"The Chocolate War", un film sur le combat d’un homme contre les géants du chocolat et une industrie d’un milliard de dollars.

Et puis, dans un tout autre genre, "Girl Gang" nous plongera dans la vie de Leonie, 14 ans, originaire de l’est de Berlin, influenceuse qui conquiert le monde pour ados. Des millions de followers sont à ses pieds et les entreprises la couvrent de produits. Lorsque les parents de Leonie reconnaissent l’énorme potentiel économique de leur fille, ils décident de prendre en charge sa gestion. Ils veulent que Léonie ait une vie meilleure que la leur. Mais l’introspection permanente de Leonie et la pression impitoyable pour produire du contenu ont un revers que l’adrénaline, la célébrité et les baskets gratuites ne peuvent compenser.

Retenons aussi "Elephant Mother", doc britannique qui dresse le portrait de Lek Chailert, une femme tribale thaïlandaise qui s’attaque à l’énorme et très rentable industrie touristique thaïlandaise pour sauver les éléphants emblématiques et autrefois sacrés, et dénoncer les pratiques cruelles du tourisme impliquant des éléphants.

Et encore "Destiny". Le pitch : Sahar est une jeune adolescente iranienne. Sa mère est décédée il y a peu et elle fait de son mieux pour prendre soin de son père, Rahim, qui nécessite des soins spécifiques. Au moment de son admission à l’université, elle va devoir choisir entre rester à la maison avec son père, ou poursuivre ses rêves d’une vie meilleure.