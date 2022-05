Le Millenium festival dévoile son palmarès complet

Un festival marqué par le retour en salle du public, se réjouit Zlatina Rousseva, directrice artistique du Millenium festival :

Après deux années difficiles pendant lesquelles on a dû proposer des formules hybrides, la mobilisation du public pour le festival démontre encore et toujours l'importance du documentaire pour appréhender et comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Le jury, présidé par la réalisatrice française Julie Bertucelli, a récompensé "For your peace of mind, make your own museum" de Pilar Morena et Ana Endara Mislov par un Objectif d'or, le prix du meilleur film. Le prix spécial du jury est "Kash Kash" de Lea Najjar, et le public a choisi de consacrer "Writing with fire" de Sushmit Ghosh et Rintu Thomas.

Du côté des films belges, c'est "Détruire rajeunit" de Benjamin Hennot qui emporte le prix du meilleur scénario, tandis que Chris Pellin a été élu meilleur réalisateur pour le film "En attendant le déluge".