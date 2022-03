Le milieu de la bière, un entre-soi masculin et blanc ?

Dans un article préambule, le journaliste explique la démarche de cette recherche statistique. Voici quelques points d’attention : la sélection de l’étude est basée sur la liste des brasseries belges, établie en 2021 par le site belge Zythos. Les près de 400 brasseries ont été divisées par région (Bruxelles, Flandres et Wallonie), et n’ont été gardées que les brasseries artisanales. Les statistiques concernent les dirigeant·es d'entreprise (personnes physiques inscrites comme administrateur·rices à la BCE) ainsi que les travailleurs et travailleuses (employé·es et ouvrièr·es) équivalents à des temps pleins dans les brasseries.

C’est important également d’avoir une nomenclature adaptée, notre fédération s'appelle la ‘Fédération des brasseurs belges’ et pas ‘des brasseries belges’...

L’étude porte sur le genre, mais aussi sur le pourcentage de personnes racisées au sein des équipes. Beer.be a récolté et continue de recueillir ces données directement auprès des brasseries, et ce de façon anonyme. "Quand j’ai publié l’article d’introduction à la démarche, j’ai reçu beaucoup de critiques. Je dois bien dire que 100% des messages provenaient d’hommes blancs. Aussi, je pense que si j’avais été une femme on m’aurait beaucoup plus attaqué...", commente Cédric Dautinger.

Les Grenades publient aujourd’hui en exclusivité les premiers chiffres concernant Bruxelles. 20 brasseries bruxelloises ont été étudiées. Celles-ci comptent 84% d’hommes et 96% de personnes blanches parmi les propriétaires. Du côté des travailleurs et travailleuses : 72% d’hommes et 93% de personnes blanches. À savoir, Bruxelles ne compte "que" 5 brasseries entièrement masculines sur 20, soit 75% des brasseries comptent au moins une femme dans leur équipe.

"Ces chiffres permettent d’objectifier la situation et d’observer les potentielles évolutions. Récemment, de nouvelles brasseries ont ouvert avec en leur sein des équipes plus mixtes. On est sur une bonne pente en tous cas en ce qui concerne le genre", clarifie Cédric Dautinger.