Direct commenté : Milan AC - Udinese, les trois Belges sur le banc (0-0)

Le championnat italien reprend ses droits ce week-end. Champion en titre, le Milan AC remet son scudetto en jeu et lance sa saison avec la réception de l’Udinese, douzième du dernier championnat.

Durant ce mercato, les Rossoneri se montrent particulièrement actifs et la Lombardie a pris des accents belges supplémentaires. Alexis Saelemaekers, présent à San Siro depuis janvier 2020, ne sera plus le seul Diable rouge à porter le maillot rouge et noir. Divock Origi est arrivé gratuitement en provenance de Liverpool mais le transfert le plus marquant est sans conteste celui de Charles De Ketelaere. Véritable saga de l’été, les négociations avec le Club de Bruges ont été longues et compliquées et les dirigeants italiens ont été obligés de sortir le chéquier (35 millions d’euros bonus compris) pour s’attacher les services de l’ancien Brugeois.

CDK s’est déjà illustré sous ses nouvelles couleurs puisqu’il a inscrit un triplé en l’espace de 26 minutes lors de la victoire 5-0 des Milanais face à l’US Pergolettese (Serie C).

Les supporters du Milan AC sont en tout cas ravis de cette arrivée et doivent être rassurés quant à l’état de forme du blondinet belge. A voir si c’est déjà suffisant pour que l’entraîneur Stefano Pioli lui accorde déjà une place de titulaire ce samedi face à l’Udinese.