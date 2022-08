Le Milan AC, avec Saelemaekers et De Ketelaere, se prend les pieds dans le tapis à Sassuolo

Les champions d’Italie en titre, le Milan AC, se déplaçaient à Sassuolo en ouverture de la quatrième journée de Serie A ce mardi soir. Un penalty raté pour les visités, peu d'occasions franches : les équipiers d'Alexis Saelemaekers, titulaire, et Charles De Ketelaere, monté au jeu en deuxième période, rentrent à Milan avec un point (0-0).

Sur le terrain de Sassuolo où ils avaient conquis leur titre de champions en s'imposant facilement (3-0) lors de la dernière journée de la saison 2021/22, les Rossoneri ont connu mille difficultés avec une équipe remaniée. Ils ont été particulièrement maladroits à l'image des frappes dévissées de Leao ou Giroud. Et ils n'ont pas été très sereins non plus en défense, malgré le retour du pilier Kjaer après neuf mois d'absence depuis sa grave blessure à un genou.

Mais Milan peut toujours compter sur Maignan, vigilant. Le gardien N.2 des Bleus a sorti le grand jeu pour repousser le penalty de Berardi (23e), sorti sur blessure en seconde période. "Magic Mike" a encore été impeccable sur une tête de Frattesi (45e) puis une frappe de Thorstvedt (53e), ancien joueur de Genk.