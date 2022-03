Le MikMak Festival fait la part belle aux compagnies de marionnettes contemporaines de chez nous

"Il faut qu’on arrête de croire que la marionnette, ce n’est que pour les enfants", clame Alain Moreau. Il y a 35 ans, il a créé ses premières marionnettes, monté son premier spectacle et fondé le Tof Théâtre. Aujourd’hui, la compagnie basée à Genappe a plus d’une vingtaine de spectacles à son actif et a voyagé dans une trentaine de pays, grâce au caractère universel de sa discipline et à ses histoires sans paroles. "Si les situations, les scènes sont assez compréhensibles comme ça, je ne vois pas pourquoi il faudrait en rajouter", argumente-t-il.

Pour moi, une marionnette n’est pas juste un objet qui bouge bien. C’est plus que ça

Et c’est vrai qu’à travers ces visages de frigolite, grâce au jeu des acteurs qui donnent vie aux personnages, une forme de magie s’opère. "Pour moi, une marionnette n’est pas juste un objet qui bouge bien. C’est plus que ça. Il y a quelque chose en plus qui doit passer, par l’entremise du bras, des mains du comédien, qui donnent la vie, raconte-t-il. Le travail qui se fait pendant les répétitions, c’est de trouver le rythme de la marionnette, son regard, sa vivacité, le flux qui passe finalement entre elle et le comédien". Les spectateurs du festival MikMak, auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir "Pourquoi pas ?", un spectacle destiné au tout jeune public, qui démonte les stéréotypes de genre. "On veut bousculer les enfants dans les archétypes qu’ils ont déjà, sans le vouloir, sur les rôles qu’ont l’homme et la femme, le papa et la maman, au sein de la famille". Les parents sont aussi bienvenus : "Les adultes peuvent aussi, devant un spectacle de marionnettes pour adultes ou pour enfants, prendre énormément de plaisir et s’émouvoir autant que devant une pièce avec des comédiens ou un film", insiste son concepteur. Le spectacle met en scène un papa, joué par un comédien, et son bébé, incarné par une marionnette. "C’est plus facile d’avoir une marionnette qu’un vrai bébé sur scène", lance Alain Moreau en guise de boutade.