Le miel : un engagement des chefs pour la biodiversité.

Une technique mise en relief par le critique Stéphane Durand-Souffland lorsqu'il avait présenté la très surprenante préparation du ris de veau à l'aide de la cire d'abeille, réalisée par la cheffe Anne-Sophie Pic. L'abat est en effet poché dans un lait aromatisé à la cire avant d'être glacé puis calfeutré dans une coque de cire conservée toute une journée du réfrigérateur.

A Megève, le chef désormais apiculteur Emmanuel Renaut démontre que le miel est aussi un ingrédient intéressant pour la valse des saveurs qu'il peut apporter. Le chef triplement étoilé produit en effet du miel de fleurs de montagne ou encore du miel de pissenlit. Voilà qui change des traditionnels miel de lavande et miel de châtaignier qu'adorent utiliser les pâtissiers pour leurs notes boisées.

L'engagement des chefs français dans la protection des abeilles est d'autant plus évident qu'ils sont nombreux - et depuis longtemps - à utiliser le miel pour sculpter des assiettes aux parfums longs en bouche. En 2013 déjà, Jean Sulpice nous confiait que le miel de sapin constituait son produit fétiche. "Ce produit est pour moi lié à la gourmandise, à l'enfance. Qui n'a jamais trempé ses doigts dans un pot de miel ? Au niveau du goût, il réveille notre mémoire gourmande. En tant que Savoyard, il me rappelle la forêt, les sous-bois, la montagne, une nature qui me tient particulièrement à cœur", avait-il expliqué.