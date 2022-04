Le microbiote intestinal : un acteur-clé de notre santé ?

Le microbiote intestinal regroupe des milliers de milliards de microorganismes vivant dans les intestins en symbiose avec l’organisme. Mais en quoi joue-t-il un rôle important ? Éléments d'information avec Nathalie Delzenne, professeure de métabolisme et nutrition à l'UCLouvain.

Autrefois appelé la flore intestinale, le microbiote est composé de milliards de bactéries, virus, champignons évoluant dans le système digestif ; "ça représente plus de cellules microbiennes dans notre organisme que de cellules qui constituent notre propre individu et nous devons vivre avec ce microcosme que nous abritons dans notre intestin" explique Nathalie Delzenne, professeure de métabolisme et nutrition à l'UCLouvain.

Ces micro-organismes - qui ne sont pas pathogènes - sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme à plusieurs niveaux : digestif, neurologique, immunitaire ou encore métabolique.

T rois fonctions majeures

L'effet barrière

Le microbiote s'installe dans notre intestin dès notre naissance, il se développe au contact de l'environnement extérieur : "Il joue un rôle crucial notamment pour l'éducation du système immunitaire et toute une série de fonctions. Et nous devons le conserver et le nourrir au mieux de manière à acquérir tous les avantages de sa présence. Il faut aussi faire très attention car ces bactéries et micro-organismes qui nous habitent, on doit les garder à l'intérieur de l'intestin et éviter qu'ils ne se propagent dans d'autres tissus donc on a créé une fonction barrière qui permet de vivre en symbiose avec cet écosystème" souligne notre experte.

Avant d'ajouter qu'on abrite - en quantité mineure - des bactéries qui sont potentiellement néfastes qu'on appelle des pathogènes. "Mais parfois, si on a des modifications de la perméabilité intestinale, on peut voir des éléments bactériens pénétrer dans le sang et provoquer des infections sévères voire des processus inflammatoires. Donc on doit tout faire pour essayer de garder un microbiote qui va jouer un rôle bénéfique sans laisser passer ces bactéries potentiellement pathogène au niveau du sang et créer d'éventuels problèmes de santé".