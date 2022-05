Le Micro-Terroir super branché de Freddy Tougaux

Que pensent les Belges des voitures électriques, de plus en plus en vogue ? Freddy Tougaux et son caméraman Michel ont tendu leur micro à Branchon, pour voir si les habitants de ce petit village étaient des gens branchés !

Quand on parle d’énergie, le reporter du Grand Cactus n’est jamais en reste ! Cette semaine, il a pris son micro et sa caméra pour faire quelques surprises "sur prise" de hauts volts aux habitants de Branchon, un village de la commune d’Éghezée située dans la province de Namur.

Ont-ils été réceptifs à cette overdose d’énergie ?

Réponse dans le Micro-Terroir !