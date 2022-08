Le Micro Festival se jette à l’O.

Avant de s’inventer un nouveau monde à la lettre O, les deux compères se démenaient au sein d’autres projets musicaux. "Joe était saxophoniste dans le groupe Nubiyan Twist. Pour ma part, je travaillais avec la rappeuse Shunaji", indique la batteuse, également à la baguette d’un combo disco, 100 % féminin, baptisé All Day Breakfast Café. De ces jours-ci, la rencontre entre une batterie et un saxophone dans les rues de Londres coïncide généralement avec l’émergence d’une nouvelle sensation de la scène jazz. "Nous sommes en relation avec plusieurs personnalités de cette sphère musicale", indique Joe Henwood. "Mais pour nous, O. est d'abord un groupe de rock. Quand je monte sur scène avec mon saxophone, je me sens d’ailleurs l’âme d’un guitariste." Partant de là, il serait tentant d’accoler la lettre O à une (in)fusion jazz-rock plus ou moins soporifique. Loin des musiques d’ascenseur et autres papiers peints sonores pour magasins de thés bios, le duo complique sérieusement la donne en se déclarant ouvertement influencé par des albums de Radiohead, King Tubby, The Comet Is Coming ou Rage Against the Machine... Sur papier, ce name-dropping peut sembler illusoire et totalement improbable. En concert, pourtant, le duo parvient à combiner ses nombreuses influences dans un va-et-vient de sons épileptiques. "C'est très difficile de mettre des mots sur ce que nous proposons au public", confie Tash Keary. "Nous n'avons pas l'impression d'appartenir à une mouvance ou à un genre particulier. Chez nous, la musique repose sur un fragile équilibre : au milieu du beau et du chaos."