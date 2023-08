Le Micro Festival écarte un collaborateur pour un problème de comportement

Le Micro Festival, un des plus petits festivals de musique du pays, qui se déroulera à Liège du 4 au 6 août, vient de se séparer d’un de ses collaborateurs occasionnels pour cause de comportement inadapté. Un collectif féministe avait effectué il y a quelques jours une publication alertant sur le comportement de cet homme. Les responsables du festival ont donc pris leurs responsabilités et ont publié leur décision sur un réseau social.

" Un membre de l’équipe du Micro Festival a fait l’objet de plusieurs signalements, dont une plainte pour agression sexuelle, à ce jour clôturée à la suite d’une médiation entre l’agresseur et la victime. En le conservant dans son équipe, le Micro Festival reconnaît avoir réagi de manière insuffisante, inadéquate, et s’est éloigné de ses valeurs. En se re-connectant à son équipe, via une concertation élargie de tous ses membres, il a collectivement été décidé de stopper la collaboration entre le Micro Festival et cette personne, avec effet immédiat ", expliquent les organisateurs dans cette publication, tout en présentant leurs excuses aux personnes touchées ou blessées par ces faits.

Ceux-ci ont aussi précisé que " Le Festival est un être vivant, qui apprend et évolue. Il s’engage aujourd’hui encore plus à toujours continuer à se remettre en question, à rester vigilant pour que l’événement soit de plus en plus safe pour son public et son équipe ".

Les faits dont il est question ne se sont pas déroulés dans le cadre du festival mais en dehors de celui-ci, nous a précisé un des organisateurs.