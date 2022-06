Le Micro Festival 2022 se dévoile avec une affiche 100% alternative

Cette année encore le festival investira le cadre verdoyant du quartier Saint Léonard et ravira les amoureux de musiques alternatives pendant trois jours. Le vendredi 5 août, on vous conseille vivement d’assister au concert du duo londonien O. Un sax, une batterie et un groove imparable que l’on avait pu découvrir en première partie de Black Midi au Botanique. A ne pas manquer également ce jour-là le post-punk électrisant de Tramhaus, venus tout droit de Rotterdam. Pour les fans de Protomartyr et Viagra Boys !