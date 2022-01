Le Michigan et le premier single d'Anna Ash

Le Michigan : la région des Grands Lacs, le midwest américain exploré dès le 17e siècle par les fameux coureurs des bois. Le bois, le cuivre, le fer puis le chemin de fer, le Michigan fut un état prospère, renforcé encore par l’industrie automobile dès la fin du 19e siècle. Parmi les villes de l’état : Ann Arbor, d’où vient le groupe The Stooges ; Battle Creek, où se trouve le siège social de la compagnie Kellog’s ; Pontiac, qui a donné son nom à une marque de voiture et bien sûr Detroit, la ville de l’automobile et de la soul music !