Le mezcal suit les traces de la tequila et pourrait être victime de son succès.

Le mezcal dérive de l'agave (également appelé maguey, plante de la famille des Asparagaceae), tout comme la tequila, fille unique de l'agave bleue de l'Etat du Jalisco, plus au nord. Plus raffiné au goût, le mezcal utilise différents types de plantes et sa production artisanale prend plus de temps d'élaboration. Certaines plantes demandent 13 et 15 ans pour mûrir, et même jusqu'à 17 ans dans le cas du "tepeztate".

Loin de se réjouir de la notoriété mondiale du mezcal, Sosima s'inquiète des conséquences du boum de la demande commerciale.

"S'il y a besoin de davantage de plantes, il y a davantage d'exploitation de la terre, des paysages, de la biodiversité, du bois", analyse-t-elle face à ses jarres en argile dans lesquelles elle distille une eau de vie de sa propre marque, "Fane Kantsini" ("Trois colibris" en chontal, sa langue indigène).

"Très peu d'efforts sont faits pour conserver les espèces d'agave", déplore une autre productrice, Graciela Angeles, 43 ans. "Sans maguey, il n'y a pas de mezcal !", assène-t-elle, un dicton aussi vrai que celui en vogue dans les mezcalerias de Oaxaca-capitale. Graciela cultive pour sa part de multiples variétés de graines et de semences sous une immense serre. Elle détaille le processus complexe de l'élaboration de la liqueur, dont la réussite dépend en grande partie du flair et du talent du maître "mezcalero".