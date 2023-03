Le Mexique sanctionné pour ne pas assez protéger le marsouin du Pacifique

Selon plusieurs organisations de protection de la nature, les sanctions annoncées lundi portent sur "des millions de dollars d'exports". "Près de 3150 animaux et plantes mexicains sont répertoriés dans le cadre de la CITES, et bon nombre de ces espèces sont exportées. Il s'agit notamment de produits lucratifs tels que le cuir de crocodile, l'acajou, les tarentules, les reptiles de compagnie, les cactus et d'autres plantes", souligne un communiqué commun de plusieurs organisations (Center for Biological Diversity, Animal Welfare Institute, Natural Resources Defense Council et Environmental Investigation Agency).

"Bien que personne n'aime les sanctions économiquement douloureuses, tous les autres efforts pour pousser le Mexique à sauver le vaquita ont échoué", a déclaré Sarah Uhlemann, directrice du programme international au Center for Biological Diversity. "Les mesures les plus fortes possibles sont nécessaires pour réveiller le gouvernement mexicain et l'inciter à sauver enfin ce minuscule marsouin de l'extinction", a-t-elle souligné.