Le meurtrier présumé d'Amaury Delrez ne reconnait pas avoir tiré et affirme avoir un "trou noir"

Yvo Theunissen était un habitué des Grand Prix de F1. Il y a 4 ans, il était là avec son frère et un ami. Tous les trois avaient été refoulés d'un café, le sorteur avait prévenu la police, Amaury Delrez et son coéquipier étaient arrivés sur place alors qu'Yvo Theunissen montait dans un taxi. L'accusé raconte avoir vu son frère immobilisé par la police, puis plus rien, il affirme avoir repris ses esprits lorsque l'inspecteur qui patrouillait avec Amaury Delrez a riposté.

Le coéquipier d'Amaury Delrez, Ghislain Schils, a d'ailleurs livré un témoignage émouvant et n'a pu retenir ses larmes à plusieurs reprises. Le policier a aussi été visé par deux tirs, une fois a l'abri, il a riposté mais il s'en veut de ne pas être arrivé à défendre son collègue: "je suis un ancien gendarme, à la gendarmerie on part à deux et on revient à deux, cette nuit-là je suis revenu tout seul".