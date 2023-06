Le meurtrier de leur fille n'a pas réintégré la prison, ils ont peur

Adrien Rompen est en fuite. L’homme purge une peine de vingt ans de prison à Marche pour le meurtre de son épouse Charlène Grosdent. Vendredi, il n’est pas rentré de son congé pénitentiaire. Les parents de sa victime s’inquiètent.

"Qu’est-ce qu’il a dans la tête ?" s’interroge Berthe Deliège, la mère de Charlène Grosdent. "Moi j’ai une crainte. Mon mari aussi a des craintes. Et alors les petits. Les petits de notre fille – et les siens – c’est nous qui les élevons.

On n’a été avertis de rien. Il y a eu la kermesse à Theux, pas loin de chez nous. Le gamin a douze ans. Il y est allé tout seul. Et il est revenu tout seul. Sa sœur, pareil. Et lui est en cavale depuis vendredi matin !

Je trouve que c’est ici qu’on devait avoir les nouvelles. On est quand même concernés ! Ce que je crains, c’est une vengeance de sa part.

Est-ce qu’il est mort dans un coin ? Est-ce qu’il est déjà à l’étranger ? Qu’est-ce qu’il a derrière la tête ? Enlever nos petits ? S’en prendre à nous ? Nous vivons dans l’insécurité.

J’ai prévenu la police ce mercredi matin. Ils font des rondes. Ce que nous demandons, c’est d’être tenus au courant et de savoir si on le cherche vraiment".