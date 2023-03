Le meurtre du Docteur Vanloo d'Armel Job : scandale au presbytère

Si les lecteurs grecs de romans policiers ont Petros Markaris, les siciliens Andrea Camilleri, les espagnols ont Eduardo Mendoza, nous nous avons Armel Job, qui de la même manière tranquille mais narquoise, mène des combats identiques contre le dérèglement des vertus sociétales, et contre la prédation, qui sacrifie tout sur l'autel de l'argent et de l'arrivisme. A commencer par la vie paisible, l'amour véritable, l'éthique, et les repas de famille. Chez ces auteurs, les plats régionaux sont souvent sur la table des personnes interrogées. Bières locales et gaufres au sucre ou soupe à la betterave et oignons rouges.

Cet ancrage ajoute certainement au charme du roman, et Armel Job ne s'en prive pas, il se faufile dans les cuisines, passe du café au thermos pris sur la nappe en toile cirée, aux villas cossues et sans âme où on sert de l'expresso en capsules, qui malmène l'estomac du commissaire. C'est que, l'enquête policière est aussi sociologique pour dépeindre la rencontre fortuite, ou même la collision, entre des mondes étrangers l'un à l'autre, mais aussi entre des générations, ou des hommes et des femmes qui tentent maladroitement d'accorder leurs convictions à un monde qui change.

Une fois encore, ce roman d'Armel Job est de la belle ouvrage, bâtie avec un savoir-faire d'artisan maniant la plus belle matière qui soit : la pâte humaine, troublante et troublée, ambiguë parfois, mais le plus souvent loyale, envers et contre tout. Jusque dans le chef du commissaire, ou d'Armel Job lui-même, allez savoir, qui a peut-être plus de sympathie pour le meurtrier que pour la victime. Le meurtre du Docteur Vanloo d'Armel Job parait chez Robert Laffont.