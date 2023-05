"Le meurtre du Docteur Vanloo" d’Armel Job, 20ème roman du plus célèbre des luxembourgeois

"Le meurtre du Docteur Vanloo", c’est le 20ème roman de notre auteur luxembourgeois de prédilection, il est paru chez Robert Laffont.

Le Docteur Vanloo vient de s’installer près de la frontière luxembourgeoise pour des raisons professionnelles. Il est marié à une jeune fille de la capitale, une sorte de mariage d’affaires arrangé, mais il est sur le point de divorcer, lorsque sa femme de ménage le retrouve mort, poignardé dans sa maison.

L’enquête est confiée à la jeune substitute du procureur, qui doit faire face à un commissaire et à une juge d’instruction chevronnés, et pressés de boucler cette affaire de meurtre pour partir en vacances.

Mais l’affaire se révèle plus complexe qu’annoncée ! A y regarder de plus près, tout le monde avait une bonne raison de faire disparaître ce docteur arrogant et peu sympathique.

Un mari jaloux, une maitresse délaissée, un beau-père déçu, une femme trompée… Aucun des personnages du livre ne semble avoir la vie dont il avait rêvé. Et le génie d’Armel Job est de nous faire découvrir ses personnages par strates. Chaque fois qu’un pétale tombe, un nouveau trait de caractère apparait.

Rencontre avec Armel Job…

"Le meurtre du Docteur Vanloo", chez Robert Laffont – Un rendez-vous éternellement savoureux !