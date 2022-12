Si, la plupart du temps, les amateurs de ce style ne font qu’écouter les morceaux qui traitent notamment des violences et de la pauvreté vécues par les jeunes issus des quartiers pauvres, les réseaux sociaux ont fait naître un autre phénomène, bien plus problématique et inquiétant.

Sur le réseau Tiktok, les bandes de drill s’affrontent. Cachés par des cagoules ou des foulards, les jeunes doivent désormais gagner des points. Il faut exhiber des armes comme des couteaux et des machettes. Chaque bande affiche son propre tableau des scores. Si ces jeunes parviennent à effrayer un membre d’une autre bande, à le forcer à embrasser leurs chaussures ou même à les poignarder, ils gagnent des points.