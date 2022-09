L’enquête s’oriente très vite vers Gustave Joseph Yernaux, 29 ans, journalier et proche de Remiche. Et de Marie-Gabrielle : on disait qu’il en était l’amant. Que Célestin avait des soupçons, et qu’il lui avait dit de s’éloigner de sa femme.

Surtout, des témoins affirmaient avoir vu Gustave près de la sapinière, le jour de la disparition de Célestin et à trois reprises. Et aussi le 10 mars : avant 7 heures du matin, il y avait dit à un habitant que, le Célestin, on ne le reverrait plus jamais ; puis vers 8 heures : des hommes y recherchaient Célestin et il leur semblait qu’il avait tout fait pour les diriger ailleurs...

